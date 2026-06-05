6月4日、『お口の恋人』というキャッチフレーズで知られる株式会社ロッテは、アイスブランド『雪見だいふく』の体験型店舗『my 雪見だいふく』をオープンすると発表した。【写真】全部で648通り！“自分好み”で作れる『雪見だいふく』“自分好み”の『雪見だいふく』「この店舗は6月17日から9月23日までの期間限定で、場所は東京の中目黒です。顧客との新たなタッチポイントを生み出すことを目的としており、利用者は8種類のア