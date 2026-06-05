摂取したエネルギーが運動や基礎代謝による消費エネルギーを上回ったとき、体に蓄積するのが「中性脂肪」だ。中性脂肪はまず、お腹まわりなどに「皮下脂肪」としてたまり、その容量を超えると、臓器のまわりに「内臓脂肪」として蓄積されていく。一方で「異所性脂肪」とは、内臓脂肪としてもためきれなくなったエネルギーが、本来たまるべきでない場所に蓄積した脂肪のことを指す。肝臓や膵臓、心臓などで、老化を加速させるとして