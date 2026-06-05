フリーアナウンサーの馬場典子（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。「いつもはひと鍋、ひと皿、が中心ですが 一汁一菜 でも時間は同じ15分くらいで出来ました」と書き出し、玄米ごはん、みそ汁、おかずが並ぶ“手作りごはん”の食卓を披露した。【写真】「いいバランスの料理」「おいしそう」 一汁一菜の“おうちごはん”披露の馬場典子アナ今回の献立の主役について「実はメインは梅酒の梅」と明かし、「10年以上漬け込