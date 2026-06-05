「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいが、5日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになったショットに注目が集まっている。【写真】「Iカップの超新星」として活躍している山田あい山田は「晴れろおー！」との文言とともに、木の下に佇むショットを公開。ファンからは「まるでAI加工だね〜笑」「マンガみたいな体！」などといった感想が相次いで寄せられている。■山田あい200