2026年4月6日、映画『プラダを着た悪魔2』の来日スペシャルイベントに臨む（左から）メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、K（& TEAM）／写真：産経新聞社映画『プラダを着た悪魔2』が大ヒットしている。ファッション誌の編集部を舞台にしたこの映画は、日本では公開（5月1日）から1カ月足らずで興行収入40億円を突破。全国の週末興行成績を見ると、公開5週間を経て、3位にランキングしている（2026年6月1日発表、映画.com