運動生理学の見地では、個人の最大体力の60〜70％程度の負荷がかかる運動（最大心拍数の6〜7割の運動）が、脂肪を効率よく燃焼させるのにふさわしい。最大体力の60％程度とは、「ややきついな」と感じる運動のこと。隣を歩く人とかろうじて会話できる程度の早歩きをすればよいのだが、それを長い間続けるのは大変だ。そこで現在、誰でもできて運動効果が高まると世界からも認められている歩き方が、日本発の「インターバル速歩」で