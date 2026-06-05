アメリカのニューヨーク株式市場で4日、ダウ平均株価は一時およそ970ドル値を上げ、終値で最高値を更新しました。4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前日の終値から一時およそ970ドル値を上げました。終値は、前日と比べおよそ874ドル高い5万1561ドル93セントで、最高値を更新しました。イスラエルとレバノンがアメリカ主導の交渉により停戦に合意したと発表されたことを受けて、中東情勢に対する不透明感が和らぎ、買いが