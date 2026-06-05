DeNAは4日、楽天との試合（横浜）に8−7で勝利。7点を追う8回裏、4本のタイムリーなどで一挙7点を奪い、同点とすると、続く9回、二死一、二塁の場面で投手の暴投の間に二塁走者・三森大貴が一気に本塁へ。一度はアウトの判定も、リクエストで判定が覆り、劇的な勝利を飾った。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、三森の走塁が話題に。タイミングはアウトも、相手のタッチを避け、右手のみでのホームベース