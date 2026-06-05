前編記事『民間AI人材には海外渡航制限、富裕層の資金移転にも規制…それでも止まらぬ「中国脱出」のワケ』で見てきたように、富裕層を中心に中国マネーの海外流出が続いている。背景には不景気がある。だが、中国当局は抜本的な改革ではなく、国民の締め付けに躍起になっているようで、規制強化が進むばかりだ。安い税負担は過去のものに金融当局の取り締まり強化には「地方政府の財源確保」という別の狙いもある。地方政府の不動