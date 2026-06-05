厚生労働省は「高齢者住まい・生活伴走支援事業」を行っており、年に一度具体的な支援策について報告をしている。その背景には「身寄りのない高齢者からの住居相談」が増加していることにもあるという。作家の町田哲也さんが、母親がひとり暮らししている築34年の実家の床が傾いていると気づいたのは、母親が76歳のときだった。家族のさまざまな事情を考えながら母の終活のために選んだのが、実家はそのままにしながら別の場所に土