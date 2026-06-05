阪神は4日、西武との試合（甲子園）に2−4で敗戦。2番・中野拓夢が3度先頭で出塁するも、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔のクリーンアップが得点に結びつけることが出来なかった。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた五十嵐亮太氏は「実際ここまで勝っているときは、彼らが結果を出して勝ち切っていたので、ここで結果が出ないとなるとやはり難しいのかなと…」とポツリ。さ