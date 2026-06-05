『マッドマックス：フュリオサ』（2024）や「クイーンズ・ギャンビット」のアニャ・テイラー＝ジョイが主演・製作総指揮を務める、Apple TVの新作ドラマ「ラッキー」の予告編が公開された。 本作は数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキー（テイラー＝ジョイ）の逃亡劇を描くサスペンススリラー。原作は、マリッサ・ステイ