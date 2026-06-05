「中谷美紀さんの才媛ぶりが話題だけど。どんな時間の使い方してたらあんなに語学に、芸事に堪能になるのだろうか」「女優の中谷美紀さんは、語学が堪能なばかりではなく、日本語の文章があまりにも美しすぎる」これはSNSに投稿された中谷美紀さんへのコメントの一部だ。フランス語と英語が堪能で、2018年にドイツ人のヴィオラ奏者・ティロさんと結婚後はオーストリアに暮らし、ドイツ語圏であるその地で生活をしている。ドイツ語