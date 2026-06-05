近年のメジャーリーグでは、ドレッドヘアや肩よりも長いロングヘアなど個性的な髪型の選手も多い。日本のプロ野球でも、特に投手では長い髪をなびかせてマウンドに立つ選手も増えている。そんな選手を見て、プレーするのに邪魔だろうとか、見た目が鬱陶しいと感想を持つ人もいるかもしれない。だが、自分が見聞きしてきた狭い了見で人を見ていると判断を間違うこともある。長年メジャーリーグを取材してきたスポーツカメラマン・水