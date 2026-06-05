AV業界のラスボス「選択肢のない人生だった」業界最大手メーカー､クリスタル映像・西村忠治代表が意外な言葉を口にした。1984年秋創業の同社は、レンタル系AVとして出発した最大手メーカーで、現在も代表を務める西村忠治社長は業界最後の生き証人であり、AV業界のラスボスとも呼ばれる。1947年（昭和22年）生まれ、団塊世代の1人だ。「将来の夢とか、憧れとか、なりたい職業とか、いくつも道がある人生は恵まれているとしか言いよ