あなたはどんな意味かわかりますか？「仏の顔も三度まで」、どんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…「どんなに慈悲深い人でも、無法なことをたびたびされると怒ること」でした！いかに温和な仏といえど、顔を3度もなでられると腹を立てる。ここからどんなに寛大な人物でも、無法なことを何度もされると怒るということを意味する言葉となっています。例文としては、「何度貸しても期限を守らないなんて、仏の