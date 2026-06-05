韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「비호감（ピホガム）」の意味は？「비호감（ピホガム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、人に対してあまりいい印象を持てないときに使う韓国語です。「비호감（ピホガム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果