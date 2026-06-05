天皇賞・春で鼻差の２着だったヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）は、英Ｇ１のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）で初の海外遠征に挑むことが分かった。６月５日、管理する宮本調教師が明かした。トレーナーは「キングジョージへ向かいます。１０日に成田空港を出発して、２５日の競馬にもっていきます。場所もイギリスですし、向