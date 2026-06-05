国会での安定的な皇位継承に向けた議論が大詰めを迎えている。皇統の存続のために何が必要なのかに関心が高まるなか、次世代で唯一の皇位継承資格者である悠仁さまの置かれた状況をめぐり、有識者らから懸念の声があがっている。「皇位継承への備えは進められているのか」――そんな危惧が生じているのは、なぜなのか。【前後編の前編】【写真】北海道留寿都村で紀子さまとともにスキーをされる悠仁さま。子どもたちとかるたで交