初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。相手に何度も同じことを言われたときや、お腹いっぱいでもう食べられないときなどに、「もういいよ！」「もう十分です」と言うことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。覚えておくと役立つシンプル