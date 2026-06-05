“ALS(筋萎縮性側索硬化症)と言う難病はこの記事に書かれている通りにジワジワジワジワと動かなくなりますそして回復する事は無いのですだからこそそのときにできる事を工夫していきます♪それで前に進んでいくのです♪（＾Ｏ＾）”2026年5月31日に声優の津久井教生さんがXにしたポストだ。津久井教生さんが自身の体に異変を感じたのは、2019年3月のこと。検査入院の末、2019年9月に感覚はあるままに体が動かなくなっていく難病「A