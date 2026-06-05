“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、5日までに自身のインスタグラムを更新。2日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した際のオフショットを公開した。【写真】美尻ショットも！徳島旅を堪能した三田悠貴三田は「TVerにて #道との遭遇 全国放送中です。今週の#軽トラ女子 四国一周旅は徳島にて蔵サウナと徳島ラーメンをお届けしてます♪まだみてな