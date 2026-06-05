タレントの三上悠亜（32）が5日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクタンクトップで台湾の朝食を堪能しているショットを公開した。「朝食プレート、蛋餅（ダンビン）燒餅（シャオビン）鹹豆乳（シェンドウジャン）」などとつづり、ピンクのタンクトップ姿で食卓に並ぶ、台湾の朝ご飯の定番メニューを堪能している写真をアップした。蛋餅（ダンビン）は、小麦粉や片栗粉を使って薄く焼いた生地で、卵と色々な具材を一緒