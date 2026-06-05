俳優の賀来賢人が、6月5日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演する。俳優として第一線で活躍する一方、プロデュース業や映像制作会社の設立など新たな挑戦を続ける賀来が、作品づくりへの思いや知られざる素顔を語る。【写真】意外な一面が明らかとなった賀来賢人番組では、賀来がプロデュース業を始めたきっかけや、新たな出会いによって広がった活動の幅に注目。軽いノリで立ち上げた企画が思いがけず映