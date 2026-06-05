【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比07銭円高ドル安の1ドル＝159円97銭〜160円07銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1605〜15ドル、185円76〜86銭。イスラエルとレバノンの停戦再開合意を受け、相対的に安全資産とされるドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。