ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）は4日（日本時間5日）、3試合連続で先発メンバーから外れた。チームは、右肩の痛みを引き起こしている右肋骨の骨挫傷について、より詳しい診断結果を待っている。AP通信が報じている。アーロン・ブーン監督は、ダラスの血管外科専門医であるグレゴリー・パール医師の見解を待っていると明かした。「専門分野の賢い人たちがたくさん関わっているし、その先生も何州も離れた場所にい