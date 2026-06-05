ドラベ症候群（乳幼児てんかん症候群）という指定難病を抱え、重度の知的障害も持っている双子ののぞむくんとみゆきくん。現在、特別支援学校に通っている2人の様子が、Instagramでは「ビジュ強兄弟」「素敵な笑顔に元気をもらいました」「仲良しイケメン双子ちゃんのラブラブとてもキュンキュンしました」などと、度々話題になる。2人の普段の様子や親としての想いについて、お母さんに話を聞いた。【写真】パッチリお目々スタ