今週は日テレ系が地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」略してグップラです。4日は、世界中で深刻化している子どもの「スマホ依存」についてです。兵庫県立大学の学生を中心とした、離島で行うある取り組みにスマホ依存から抜け出すヒントが隠されていました。■学生語る“若者のスマホ事情”兵庫県、瀬戸内海に浮かぶ離島。ここはほとんどの場所が圏外。SNSも使えません。この島を舞台に行わ