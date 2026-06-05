金融資産1,000万円は、単なる金額以上の意味を持ちます。それは「資産を増やせる側」に回った証明であり、FIREという夢が具体的な計画へと変わる重要なマイルストーンです。しかし、いざFIREに向けた資産形成が進んだとしても、勢いで退職届を出すことは危険です。FIREとは単に仕事を辞めることではなく、「辞めても人生が壊れない状態」を構築する戦略的な行為だからです。本記事では、生方正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員