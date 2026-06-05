「お、ねだん以上。」のキャッチコピーで親しまれる家具・インテリア大手のニトリ。【写真】20年前のニトリのロゴ現在とは違う“懐かしの看板”今、SNS上ではそんなニトリの過去のロゴが大きな注目を集めている。「2000年代に泊まったホテルからの景色をたまたま親父が撮って、ニトリって昔こんなロゴやったん！？って1人感動してた。何げない街も撮っとくと楽しいんやなと気づいた」と件のロゴを紹介したのは、イラストレーター