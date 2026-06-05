スポーティさと高級感を両立したスタイルトヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。この改良では、特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様へアップデート。さらに、新色となる2種類のボディカラーを追加したほか、Xグレードの標準装備も充実させています。【画像】これが“高級感”溢れるトヨタ最新「カローラ ツーリング“モデリスタ仕様”」です！ 画像を