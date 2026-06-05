新車35万円で「リッター49km」走る！ ホンダ新型「125ccスクーター」！毎日の通勤や通学、あるいは近所への買い物など、日々の移動手段として「原付二種スクーター」の需要は安定しています。渋滞を避けやすく維持費も抑えられるこのカテゴリーのなかでも、圧倒的な実用性の高さから長年にわたって支持を集めているのが、ホンダの「リード125」。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「125ccスクーター」です！（12枚）