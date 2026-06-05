スマホ＝時間のムダと考えがちだが、使い方次第で勉強の心強いパートナーに変えることもできる。英語学習・AI活用など多分野で講師として活躍する谷口恵子氏は、スマホを「インプットツール」にカスタマイズし、「スマホ時間」＝「学習時間」にしているという。 【画像】『最小のインプットで最大の結果を出すずるい勉強法』 スマホを「最強の学びパートナー」に変える３つのアイデアについて、