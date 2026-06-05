熊本県人吉市から、ちょっとした出来事でヤギたちがパニックになる様子がRKK熊本放送に送られてきました。 【▶写真を見る】3匹のヤギさんパニックで全力疾走 雑草が生えた空き地で飼われているのは、3匹のヤギです。 普段は落ちついているそうですが、3日早朝に撮られた映像では…。 「うわー、誰かーーー！」 ヤギさんが全力疾走。よく見るとヤギの角に何かが…。 近くにいたヤギたちもびっ