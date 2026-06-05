元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が２日付で自身のＳＮＳを更新。アース製薬のＣＭ衣装で化粧をする姿を披露した。「おめかし＃ゴキッシュ＃ＣＭみつけてくださいましたか？♡＃シュシュっとしてくださってますか？♡」と投稿。おかっぱに赤い水玉模様のバンダナをつけ、真っ赤な衣装を着たレトロな昭和スタイルを公開。笑顔で化粧をする様子を披露した。この投稿に「赤色の衣装似合ってて可愛い」「こんな