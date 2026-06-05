◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）岡本和真内野手（29）は4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に「4番・三塁」で先発出場予定。過去2戦は「7番」だったが、3戦ぶりの4番復帰となる。チームは現在4連敗中の借金4。ア・リーグ東地区で3位と元気がないが、岡本は13本塁打、35打点で「チーム2冠」と奮闘している。現在打率．221。4番には過去28戦座り打率.208だが、打点は自身