【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4営業日ぶりに反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比2.98ドル安の1バレル＝93.04ドルで取引を終えた。イスラエルとレバノンが停戦再開で合意したことから、米国とイランの戦闘終結やホルムズ海峡開放に向けた協議の進展期待が高まり、供給不安が後退した。