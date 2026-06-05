お笑いコンビ・シソンヌのじろうが２日付で自身のインスタグラムを更新。究極の２択にコメントが殺到した。「こんばんは雨は大丈夫ですか？ズボンはいてるかはいてないかはご想像にお任せします」と投稿。満開の菜の花畑にたたずむ様子を公開。菜の花で下半身の服装が見えない姿になっていた。この投稿に「履いてる訳ないですよね？」「このお顔は履いていらっしゃらない」という声の一方で、「履いて、、ーる」「履いて