NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは『ほんのモキチ』と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務める。会見には制作統括の板垣麻衣子氏も登壇し、朝ドラで“不仲な夫婦”を描く意図を明かした。【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実本作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子（河合）をモデルにした“最も不