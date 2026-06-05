フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。キャミ姿のプライベートショットを披露した。「晴れ！！」紀平選手は、「晴れ！！」とコメントを添えて、髪をポニーテールにまとめ、キャミソールとデニムを着こなす姿やオフを楽しむ様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、水色のニット素材のキャミソール