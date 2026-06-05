福岡県朝倉市の筑後川で、初夏の訪れを告げる伝統の鵜飼（うかい）が始まりました。しかし、中東情勢の影響や伝統の継承など、山積する課題を抱えてのスタートとなりました。 鵜匠によって操られた鵜がアユを捕まえる伝統の漁法、鵜飼です。筑後川の鵜飼は、およそ1300年前から行われてきたと伝わっています。5月20日、朝倉市や地元のホテル関係者、鵜匠らが出席して、漁の安全を祈る川開き神事が行われました。朝倉市