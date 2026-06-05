ゴルフ愛好家の間で「共感できる！」「タメになる」と話題のゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一著）。 今回はその中から、第9話「待たされるとき」のエピソードを取り上げ、アマチュアゴルファーが陥りがちなメンタルの罠とその克服法をご紹介します。 ゴルフは「待たされることの多いスポーツ」 本作の第9話では、ゴルフにおける「待ち時間」に焦点が当てられています。 5時間のラウンド中、