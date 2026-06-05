ナイスショットの第一歩はボールの近くに立つことである理由 できるだけボールの近くに立つ 私がおススメしているのは、コンパクトなバックスイングから強いインパクトを作って打つスイングです。自分自身が採用しているスイングでもあるのですが、これはバックスイングで左腕が9時半ぐらいのポジションまでしか上がらず、そこから一気に加速して打ち抜きます。クラブを振り回すイメージは一切なく、つねに