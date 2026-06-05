睡眠時間は取れていても、脳が休めていない子が意外と多い 「寝ている」と「休めている」は別のこと 子どもは夜きちんと寝ている。睡眠時間もそれなりに確保できている。そう感じている家庭でも、実際には脳が十分に回復できていません。睡眠は、時間さえ取れていればよいというものではないからです。 眠っている時間が十分にあっても、脳が深く休めていない状態が続くと、脳の疲労回復は追いつきにくくなります。朝は