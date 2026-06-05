中東情勢の悪化による“ナフサショック”の影響は、自治体指定のゴミ袋にも及んでいます。福岡・佐賀の自治体ではどのような対応が進められているのか、全80市町村に聞きました。 ■河津憲二朗フィールドキャスター「こちらの工場では、指定ゴミ袋などのポリ袋が1日50万枚ほど製造されています。」4日、河津キャスターが訪ねたのは、熊本県南関町にあるポリ袋工場です。福岡県筑紫野市に本社を置くこちらの