指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の佐々木舞香が５日までに自身のＳＮＳを更新した。佐々木はインスタグラムに「杏奈とディズニー行ってきた」と書き出し、同グループの山本杏奈とディズニーリゾートを訪れたことを報告。続けて「ず〜〜〜っと楽しかったもう大人だから優雅にゆったりまったり過ごそうね、とか言ってたけどめっちゃ乗り物乗るため時間計算してた結局ね」と振り返