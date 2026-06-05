じめじめと蒸し暑い梅雨の季節、外に買い物に出たくない日の強い味方が缶詰です！常備しておけば、驚くほど本格的なごはんがパパッと完成します。今回はE・レシピで人気の缶詰レシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】炊飯器にお任せ！本格派「焼き鳥缶の炊き込みご飯」雨でどこにも出かけられない日にこそ作ってほしいのが、焼き鳥缶の炊き込みご飯！焼き鳥缶を炊飯器に入れ