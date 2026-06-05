千葉ロッテマリーンズは、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、6月19日から21日に開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦（いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム）にて、ピンクリボン募金を実施することを発表した。【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細6月19日は、選手が参加する募金活動を実施するほか、期間中は球場内フロア2 インフォメーション(C、Dゲート間)に募金箱