アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、2日発売の『別冊ヤングチャンピオン』に初登場した。【別カット】清楚水着で圧巻のスタイルを披露した七海りお新潟県出身の現役女子大生でもある七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで注目を集める存在。グループ加入前からSNS投稿が“万バズ”を記録するなど話題となり、近年はグラビアでも活躍の場を広げ、“グラビア