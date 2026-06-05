【「ねずみの初恋」10巻】 6月5日 発売 価格：869円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ねずみの初恋」の10巻を6月5日に発売する。価格は869円。 本作は大瀬戸陸氏が手掛けるダークロマンス。累計発行部数は150万部を突破している。 10巻では謎の敵を追って乗り込んだコンテナ船で、ねずみが激戦を繰り広げる。あおくんが死んだと告げられ、敵に捕らえられる一方